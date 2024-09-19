Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1620 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,95 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1620 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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