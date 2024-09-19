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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1620 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1620 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1620 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,95 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1620 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (10)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1620 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1620 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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