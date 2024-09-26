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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

4 дуката 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 4 дуката 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 4 дуката 1629 года "Осада Торуня" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 46 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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Польша 4 дуката 1629 "Осада Торуня" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Польша 4 дуката 1629 "Осада Торуня" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1629 "Осада Торуня" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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