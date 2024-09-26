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4 дуката 1629 года "Осада Торуня" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1629 года "Осада Торуня". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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