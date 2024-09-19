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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

4 дуката 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 4 дуката 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 4 дуката 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 4 дуката 1612 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 4 дуката 1612 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 дуката 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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