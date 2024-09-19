Польша Период: 1506-2020 1506-2020
4 дуката 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.
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