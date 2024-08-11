Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 дуката 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 3 дуката
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 180000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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