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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 дуката 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 3 дуката 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 3 дуката 1612 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 дуката 1612 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 180000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
46237 $
Цена в валюте аукциона 180000 PLN
Польша 3 дуката 1612 на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность XF
Цена
15833 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша 3 дуката 1612 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 дуката 1612 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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