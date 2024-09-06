Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 80 дукатов 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 80 дукатов 1621 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе MDC Monaco за 1300000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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