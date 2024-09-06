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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 80 дукатов 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 80 дукатов 1621 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 80 дукатов 1621 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 282,54 гр
  • Диаметр 69 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 80 дукатов
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 80 дукатов 1621 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе MDC Monaco за 1300000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 80 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
1400334 $
Цена в валюте аукциона 1300000 EUR
Польша 80 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 80 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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