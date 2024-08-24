Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 6 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 21 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 6 дукатов
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6346 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 590000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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