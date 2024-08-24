Донатив 6 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6346 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 590000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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