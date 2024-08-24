Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 6 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 6 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 6 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 21 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 6 дукатов
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 6 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6346 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 590000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Felix Schiessinger (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (3)
  • WCN (1)
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
147231 $
Цена в валюте аукциона 590000 PLN
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
88137 $
Цена в валюте аукциона 350000 PLN
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 6 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 дукатов 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1614 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 6 дукатов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск