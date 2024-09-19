Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 540000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
114113 $
Цена в валюте аукциона 540000 PLN
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Muizon – Rieunier
Дата 20 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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