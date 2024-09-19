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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Morton & Eden

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,35 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 540000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
40558 $
Цена в валюте аукциона 160000 PLN
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
114113 $
Цена в валюте аукциона 540000 PLN
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Muizon – Rieunier - April 20, 2017
Продавец Muizon – Rieunier
Дата 20 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Польша 5 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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