Донатив 5 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 540000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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