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ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020

Донатив 100 дукатов 1621 года. Серебро (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность:Серебро

Аверс монеты - Донатив 100 дукатов 1621 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III ВазаРеверс монеты - Донатив 100 дукатов 1621 года Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Диаметр70 мм

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодСигизмунд III Ваза
  • Номинал100 дукатов
  • Год1621
  • ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 100 дукатов 1621 года. Серебро. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Oslo Myntgalleri AS за 1950000 NOK. Торги состоялись 10 мая 2025.

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Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Oslo Myntgalleri - 11 мая 2025
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
188001 $
Цена в валюте аукциона 1950000 NOK
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 21 сентября 2019
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 21 сентября 2019
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата21 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
84617 $
Цена в валюте аукциона 335000 PLN
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьXF
Цена
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе CNG - 6 декабря 2000
Из коллекции Karolkiewicz
ПродавецCNG
Дата6 декабря 2000
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе WCN - 18 ноября 1995
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе WCN - 18 ноября 1995
ПродавецWCN
Дата18 ноября 1995
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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