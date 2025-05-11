ПольшаПериод:1506-2020 1506-2020
Донатив 100 дукатов 1621 года. Серебро (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность:Серебро
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Диаметр70 мм
Описание
- СтранаПольша
- ПериодСигизмунд III Ваза
- Номинал100 дукатов
- Год1621
- ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный дворБыдгощ
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 100 дукатов 1621 года. Серебро. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 500 проданному на аукционе Oslo Myntgalleri AS за 1950000 NOK. Торги состоялись 10 мая 2025.
Сохранность
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ПродавецOslo Myntgalleri
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
188001 $
Цена в валюте аукциона 1950000 NOK
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата21 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
84617 $
Цена в валюте аукциона 335000 PLN
Из коллекции Karolkiewicz
ПродавецCNG
Дата6 декабря 2000
СохранностьXF
Цена
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