Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 100 дукатов 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 349,49 гр
- Диаметр 70 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 100 дукатов
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 100 дукатов 1621 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1127 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 дукатов 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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