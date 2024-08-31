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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 100 дукатов 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 100 дукатов 1621 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 100 дукатов 1621 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 349,49 гр
  • Диаметр 70 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 100 дукатов
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 100 дукатов 1621 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1127 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800000 USD. Торги состоялись 10 января 2018.

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Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность XF
Цена
1800000 $
Цена в валюте аукциона 1800000 USD
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - August 19, 2009
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - August 19, 2009
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2009
Сохранность UNC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
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Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 100 дукатов 1621 (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 дукатов 1621 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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