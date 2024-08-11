Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Numisbalt за 245000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
268022 $
Цена в валюте аукциона 245000 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
110000 $
Цена в валюте аукциона 110000 USD
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 дукатов 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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