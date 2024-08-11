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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1614 года SA "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: GGN

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,8 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Numisbalt за 245000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
268022 $
Цена в валюте аукциона 245000 EUR
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
110000 $
Цена в валюте аукциона 110000 USD
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша 10 дукатов 1614 SA "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1614 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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