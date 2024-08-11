Донатив 10 дукатов 1614 года SA "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1614 года "Гданьск" со знаком SA. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Numisbalt за 245000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

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