Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3391 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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