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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
809 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3391 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
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Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1547 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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