Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2132 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2600 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1732 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
2471 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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