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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,35 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2132 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2600 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1732 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
2471 $
Цена в валюте аукциона 9400 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе Baldwin's - September 24, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1547 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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