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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полталера Сигизмунда II Августа - Польша

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Полталера 1564

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1564 R* 0 0
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