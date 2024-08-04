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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1570 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двойной денарий 1570 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1570 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1570
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (317)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1570 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1716 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3300 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Двойной денарий 1570 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1570 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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