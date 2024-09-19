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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1569 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двойной денарий 1569 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1569 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1569
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1569 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 1200 PLN. Торги состоялись 6 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двойной денарий 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1569 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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