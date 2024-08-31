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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1569
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6250 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Для продажи Чворак (4 гроша) 1569 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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