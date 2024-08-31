Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,29 гр
- Диаметр 24 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Чворак (4 гроша)
- Год 1569
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1569 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6250 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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