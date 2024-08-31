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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1547 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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