Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1547 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4400 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 24 мая 2024
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Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 26 апреля 2024
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Дата 22 апреля 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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