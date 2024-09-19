Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1545
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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