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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1545
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1545 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2309 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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