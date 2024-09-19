Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 3 дуката Сигизмунда II Августа - Польша

type-coin
type-coin

3 дуката 1563

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1563 R* 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда II Августа Все польские монеты польские монеты номиналом 3 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск