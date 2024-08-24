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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты 2 дуката Сигизмунда II Августа - Польша

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2 дуката 1564

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1564 R* 0 0
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