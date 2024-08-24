Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 18000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4553 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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