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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 18000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4553 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1534 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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