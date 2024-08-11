Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1532
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Sovereign Rarities (1)
- WCN (4)
- WDA - MiM (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1667 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
3143 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск