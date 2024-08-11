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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1532 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Sovereign Rarities - April 27, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1667 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
3143 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Künker - March 24, 2021
Продавец Künker
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1532 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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