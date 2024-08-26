Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1800 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (3)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (7)
  • Westfälische (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
2401 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1530 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1530 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск