Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1530
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1530 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1800 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Дата 26 ноября 2022
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Дата 13 октября 2022
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Дата 23 октября 2021
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Дата 24 сентября 2021
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Дата 19 июня 2020
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Дата 30 мая 2020
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Дата 29 мая 2019
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Дата 30 марта 2019
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Дата 16 октября 2018
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Дата 17 марта 2018
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Дата 20 октября 2012
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
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