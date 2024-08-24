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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1540 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1540 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1540 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1540
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1540 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Bruun Rasmussen - November 26, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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