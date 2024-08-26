Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1538 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1538
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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