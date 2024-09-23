Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1537
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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