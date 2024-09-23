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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1537
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1537 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1537 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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