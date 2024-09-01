Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1540 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1540
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1540 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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