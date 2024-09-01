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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1540 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1540
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1540 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5400 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1540 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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