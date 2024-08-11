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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1538
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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