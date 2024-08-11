Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1538
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1538 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 7000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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