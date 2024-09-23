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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1537
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (3)
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Rauch - September 21, 2011
Продавец Rauch
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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