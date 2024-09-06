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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1537
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1537 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6531 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4200 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1537 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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