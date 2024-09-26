Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1533 (1540) года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1533 (1540) года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.
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