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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1533 (1540) года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Талер 1533 (1540) года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Талер 1533 (1540) года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28 гр
  • Диаметр 39 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Талер
  • Год 1533 (1540)
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1533 (1540) года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
Польша Талер 1533 (1540) "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1533 (1540) "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1540 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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