Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28 гр
- Диаметр 39 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Талер
- Год 1533
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1533 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе MDC Monaco за 70000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
77056 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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