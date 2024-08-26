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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1533 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Талер 1533 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Талер 1533 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28 гр
  • Диаметр 39 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Талер
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1533 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1028 проданному на аукционе MDC Monaco за 70000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

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Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
77056 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
15202 $
Цена в валюте аукциона 15500 EUR
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1533 "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1533 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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