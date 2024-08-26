Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1534 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,34 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1534 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.
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