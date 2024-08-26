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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1534 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1534 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1534 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1534 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

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Польша Шестак (6 грошей) 1534 TI "Торунь" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность VF
Цена
6835 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1534 TI "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1534 TI "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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