Шестак (6 грошей) 1534 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1534 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 6500 EUR. Торги состоялись 14 октября 2023.

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