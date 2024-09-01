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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1532 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1532 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1532 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1532 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 125000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
30050 $
Цена в валюте аукциона 125000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
2431 $
Цена в валюте аукциона 7600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1532 TI "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1532 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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