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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1530 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1530 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1530 года TI "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,34 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1530 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 88000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
24244 $
Цена в валюте аукциона 88000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1530 TI "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1530 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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