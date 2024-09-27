Шестак (6 грошей) 1530 года TI "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1530 года "Торунь" со знаком TI. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 88000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

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