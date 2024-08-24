Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1529 года (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1529 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1529 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 12,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1529
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1529 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
15601 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1529 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1529 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Польша Шестак (6 грошей) 1529 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1529 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1529 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1529 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск