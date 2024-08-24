Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1529 года (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 12,3 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1529
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1529 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность F
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Где продать?
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