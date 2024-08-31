Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1530 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1530
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1530 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3678 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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