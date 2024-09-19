Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1529 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1529 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1529 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1529
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1529 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • COINSNET (8)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (21)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (7)
  • Numis Poland (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (8)
  • Stare Monety (2)
  • Tempus (1)
  • WCN (40)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1529 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1529 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1529 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск