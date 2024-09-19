Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1529 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1529
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1529 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Дата 1 марта 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
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Дата 30 ноября 2023
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
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