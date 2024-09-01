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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1538 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1538 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1538 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1538
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1538 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362758 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
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  • Spink (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Эльблонг" на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1538 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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