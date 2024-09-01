Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1538 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1538
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1538 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362758 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Solidus Numismatik (2)
- Spink (1)
- WCN (9)
- WDA - MiM (1)
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1538 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск