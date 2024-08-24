Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1534 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1534 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1534 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1534 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3032 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
Польша Шеляг 1534 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1534 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1534 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда I Старого Монеты Польши 1534 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск