Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1534 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1534 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3032 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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