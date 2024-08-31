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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1533 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1533 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1533 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1533
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1533 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62249 проданному на аукционе Heritage Auctions за 588 USD. Торги состоялись 19 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Heritage - May 19, 2016
Польша Шеляг 1533 "Эльблонг" на аукционе Heritage - May 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1533 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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