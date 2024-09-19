Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1532 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1532
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1532 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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