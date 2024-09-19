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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1532 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1532 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1532 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1532 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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  • WCN (28)
  • WDA - MiM (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Шеляг 1532 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1532 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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