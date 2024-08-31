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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1530 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1530 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1530 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1530 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1530 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1530 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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