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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1547 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1547 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1547
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1547 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1547 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1547 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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