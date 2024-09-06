Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1547 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1547
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1547 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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