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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1540 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1540 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1540 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1540
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1540 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (5)
  • Numis Poland (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1540 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1540 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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