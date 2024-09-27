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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1538 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1538 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1538 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1538
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1538 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4458 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1100 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Alfa Numismatics ApS - June 18, 2023
Продавец Alfa Numismatics ApS
Дата 18 июня 2023
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1538 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1538 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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