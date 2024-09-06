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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1532 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1532 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1532 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1532
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1532 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3197 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1532 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1532 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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