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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1530 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1530 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1530 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1530
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1530 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1450 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1530 "Гданьск" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1530 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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