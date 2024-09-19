Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1530 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1530
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1530 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1450 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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