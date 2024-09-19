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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1526 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - Шеляг 1526 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - Шеляг 1526 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал Шеляг
  • Год 1526
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1526 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5600 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 2003
Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1526 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1526 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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