Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1526 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал Шеляг
- Год 1526
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1526 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5600 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
860 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1526 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск