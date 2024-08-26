Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд I Старый
- Номинал 1 грош
- Год 1534
- Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Numisbalt за 1050 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
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Дата 23 июня 2023
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