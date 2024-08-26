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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1534 года "Торунь" (Польша, Сигизмунд I Старый)

Аверс монеты - 1 грош 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый Реверс монеты - 1 грош 1534 года "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд I Старый

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд I Старый
  • Номинал 1 грош
  • Год 1534
  • Правитель Сигизмунд I Старый (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1534 года "Торунь". Это серебряная монета периода Сигизмунда I Старого отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Numisbalt за 1050 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1534 "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1534 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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